Тюменцев просят остерегаться мошенников, обещающих выплаты от страховых фондов

Отделение ПФР по Тюменской области предупреждает о сайтах, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить "наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов".

Пользователям предлагается ввести номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тысяч рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.

Тюменцев призывают игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.