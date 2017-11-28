Тюменца осудили за фиктивную регистрацию сотни мигрантов

Жителя Тюмени приговорили к условному сроку за фиктивную постановку на учет 111 иностранных граждан.
С 20 февраля по 1 июня этого года через МФЦ он направил в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в двухкомнатную квартиру, в которой проживал, сотни граждан из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Молдовы.
Суд приговорил тюменца к году лишения свободы условно, отмечают в пресс-службе тюменской прокуратуры.
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