Тюменца осудили за фиктивную регистрацию сотни мигрантов

12:30 28 ноября 2017
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Жителя Тюмени приговорили к условному сроку за фиктивную постановку на учет 111 иностранных граждан.

С 20 февраля по 1 июня этого года через МФЦ он направил в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в двухкомнатную квартиру, в которой проживал, сотни граждан из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Молдовы. 

Суд приговорил тюменца к году лишения свободы условно, отмечают в пресс-службе тюменской прокуратуры.

Теги: мигранты , регистрация
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