Тюмень за день: 27 ноября

Тюменские НКО получили более 50 млн рублей на конкурсе президентских грантов

По итогам второго в 2017 году конкурса грантов президента РФ 39 некоммерческих организаций из Тюменской области получат 53,3 млн рублей на реализацию своих проектов. Среди победителей — НКО, работающие в Тюмени, Тобольске, Ишиме, а также в Голышмановском, Ярковском, Омутинском, Тюменском и Ялуторовском районах.

Тюменцев ждут на открытии лыжного сезона

В Тюмени открыть новый спортивный сезон готовятся традиционными соревнованиями по лыжным гонкам, посвященными памяти мастера спорта международного класса Николая Аржилова. Попробовать себя на дистанции 3 километра свободным стилем приглашают любителей и профессионалов.

Программа "Мини Мани" стала победителем всероссийского конкурса интернет-проектов

XIV церемония вручения Премии Рунета 2017, учрежденной Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациями Российской Федерации, состоялась в 27-й день рождения Запсибкомбанка в Москве 23 ноября.

Лев Манович — исследуйте Тюмень так, как никто до вас

Описывать наш город так, как его никто еще не описывал, порекомендовал директор и основатель лаборатории Cultural Analytics Lab Лев Манович. На минувшей неделе он прочел лекцию в ТюмГУ в рамках образовательного проекта по использованию цифровых технологий в фундаментальных исследованиях.

В Тюмени подведут итоги конкурса "Тюменская марка"

В конкурсе участвовало 100 тюменских компаний по девяти номинациям: "Промышленное производство", "Строительство", "Социально-культурная сфера", "Бытовые услуги", "Туризм", "Пищевая и перерабатывающая промышленность", "Общественное питание", "Молодежное предпринимательство" и "Бизнес для бизнеса".

Потепление и снег придут в Тюмень в воскресенье

В течение недели, согласно прогнозу виртуальных синоптиков, в Тюмени ожидается стабильная погода, практически без осадков. Лишь в воскресенье столбик термометра резко поднимется вверх и пройдет сильный снег.