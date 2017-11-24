Тюмень за день: 24 ноября

Возле нескольких зданий в центре Тюмени запретили остановку транспорта

В областном центре остановка и стоянка транспортных средств теперь запрещена по правой стороне улицы Орджоникидзе на участке от улицы Хохрякова до улицы Елецкой — там расположены мультимедийный парк "Россия — моя история" и Музейный комплекс имени Словцова, а также по правой стороне улицы Водопроводной на участке от улицы Полины Осипенко до улицы Комсомольской.

На выходных тюменцам обещают до минус 18 градусов

Виртуальные синоптики прогнозируют в Тюмени похолодание на предстоящие выходные. При этом дни будут ясные, без осадков.

Маленькие тюменцы с ограниченными возможностями учатся общению в театре

В Тюмени 22 ноября в МТЦ "Космос" прошел мастер-класс для детей с ограниченными возможностями. Его провела режиссер и руководитель театральной студии "Здесь хорошо" Виктория Лаптева.

Жителей Тюмени просят подключиться к масштабному исследованию городской среды и инфраструктуры

Жителей Тюмени просят рассказать, каким они ощущают город в течение рабочей недели, с какими трудностями здесь им приходится сталкиваться, что в городе их интересует или вызывает чувство гордости.

Институт дистанционного образования ТюмГУ завершает приемную кампанию

Желающие начать обучение в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета в этом году имеют последнюю возможность подать документы. Приемная кампания завершится 30 ноября.