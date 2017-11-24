Тюмень за день: 24 ноября

Возле нескольких зданий в центре Тюмени запретили остановку транспорта
В областном центре остановка и стоянка транспортных средств теперь запрещена по правой стороне улицы Орджоникидзе на участке от улицы Хохрякова до улицы Елецкой — там расположены мультимедийный парк "Россия — моя история" и Музейный комплекс имени Словцова, а также по правой стороне улицы Водопроводной на участке от улицы Полины Осипенко до улицы Комсомольской.
На выходных тюменцам обещают до минус 18 градусов
Виртуальные синоптики прогнозируют в Тюмени похолодание на предстоящие выходные. При этом дни будут ясные, без осадков.
Маленькие тюменцы с ограниченными возможностями учатся общению в театре
В Тюмени 22 ноября в МТЦ "Космос" прошел мастер-класс для детей с ограниченными возможностями. Его провела режиссер и руководитель театральной студии "Здесь хорошо" Виктория Лаптева.
Жителей Тюмени просят подключиться к масштабному исследованию городской среды и инфраструктуры
Жителей Тюмени просят рассказать, каким они ощущают город в течение рабочей недели, с какими трудностями здесь им приходится сталкиваться, что в городе их интересует или вызывает чувство гордости.
Институт дистанционного образования ТюмГУ завершает приемную кампанию
Желающие начать обучение в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета в этом году имеют последнюю возможность подать документы. Приемная кампания завершится 30 ноября.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru