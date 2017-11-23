Тюмень за день: 23 ноября

Тюменские спецслужбы ликвидировали условный "теракт" в "Жемчужине Сибири"

Тактико-специальные учения по пресечению, минимизации и ликвидации последствий теракта в тюменском областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" прошли накануне, 22 ноября.

В Тюменской области можно развивать агротуризм

Территория Тюменской области пригодна для развития еще не распространенного в России вида туризма — агротуризма, считают специалисты ТюмГУ.

Акцию "Доктор с Вами" проведут для жителей Плеханово и Метелево

25 ноября акция "Доктор с Вами" будет организована для жителей поселков Плеханово и Метелево. У них будет возможность провериться на онкозаболевания бесплатно и без предварительной записи.

Тюменская филармония укрепляет сотрудничество с Денисом Мацуевым

Директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов в преддверии музыкального фестиваля Дениса Мацуева рассказал в интервью о подробностях и планах этого грандиозного культурного события.

Тюменские моржи готовятся к эстафетам в проруби

26 ноября в Тюмени на пруду Студенческом пройдут ХХVIII междугородние соревнования "Тюменская купель – 2017". В них участвуют не только тюменцы, но и гости из Заводоуковска, Урая и Можги.

В "Доме Пионеров" пройдет музыкальный вечер мужского трио

Мужское трио из Димитровграда "Баумана 33" выступит в ресторанно-гостиничном комплексе "Дом Пионеров" в эту субботу, 25 ноября. Начало в 18:00.