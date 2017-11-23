Тюменцы поборются за выход в суперфинал Уральского танкового турнира

Поединок двух команд-чемпионов по игре World of tanks пройдет в это воскресенье, 26 ноября. Команда SteelLions, представляющая Тюмень, сразится с пермской командой NFF.

Бои проходят в рамках Уральского танкового турнира. Это киберспортивное состязание лучших профессиональных команд региона. Главный приз – тест-драйв настоящего танка. В настоящее время команды оспаривают выход в суперфинал, который пройдет в Екатеринбурге 17 декабря.

"Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. 7 июня 2016 года компьютерный спорт был включен в реестр официальных видов спорта Российской Федерации, — говорит главный судья Уральского танкового турнира Иван Забирко. — В современном мире популяризация киберспорта является важным фактором социализации молодежи. World of tanks — одна из самых распространенных на сегодняшний день дисциплин в мире пользуется особой популярностью на Урале — оплоте танковой промышленности России".

Уральский танковый турнир проходит при поддержке компании "Ростелеком". Как уточнили в пресс-службе компании, следить за битвой тюменских "Стальных львов" и пермской команды NFF уральцы смогут на официальной интернет-странице Уральского танкового турнира, начало в 11 часов.