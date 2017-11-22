Тюмень за день: 22 ноября

Вакансий в Тюменской области в восемь раз больше, чем безработных

Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,58 %, а число вакансий более чем в 8 раз превышает количество зарегистрированных безработных. Об этом сообщил заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров на Пятом открытом форуме прокуратуры Тюменской области. Его тема: "Труд и занятость".

Тюменцев с детьми приглашают на театр теней в старинный особняк

В Тюмени на спектакль для детей и родителей ждут в музее "Дом Машарова". В эту субботу, 25 ноября, театр теней "Ключ от сказки" представит там постановку "Про драконов и принцесс".

В успенском интернате продолжается работа по созданию эпилептологической службы

Создание эпилептологической службы на базе успенского психоневрологического интерната обсудили на заседании общественного совета по проекту "Жизнь в ясном сознании" 20 ноября.

Тюменцев ждут на "Декабристских вечерах" в Ялуторовске

Областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера" пройдет в Ялуторовске с 7 по 14 декабря. В год 90-летия Ялуторовского музея, куда входят мемориальные дома декабристов Матвея Муравьева-Апостола и Ивана Якушкина, организаторы обещают насыщенную программу

Исправно платящим за водоснабжение тюменцам подарят десять кубометров воды

Тюменский водоканал объявил о начале акции "Бонус в кубе". В ней примут участие абсолютно все тюменцы (физические лица), у которых к 10 декабря 2017 года не будет долгов за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.