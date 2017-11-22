Тюменцев с детьми приглашают на театр теней в старинный особняк

В Тюмени на спектакль для детей и родителей ждут в музее "Дом Машарова". В эту субботу, 25 ноября, театр теней "Ключ от сказки" представит там постановку "Про драконов и принцесс".
Юные зрители увидят классические и недавно сочиненные автором истории про Принцессу Ужасную и Прекрасную, про Ведьму на метле и Спящую Красавицу. Постановка объединена с игрой и диалогом со зрителями, в ходе которого они придумают свой конец легенды о драконе.
Начало в 12 часов. Стоимость билета 150 рублей.
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