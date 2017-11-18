Тюмень за день: 17 ноября

Тюменских пенсионеров попробуют переориентировать на электронные госуслуги

С ноября в пяти районах Тюменской области реализуется пилотный проект, в рамках которого участковые специалисты по социальной работе с помощью планшетов помогают сельским жителям оформить государственные услуги в электронном виде.

Тюменцев ждут на очередных показах первого в России VR-спектакля

В Тюмени 20 ноября в 16.00, 18.00 и 22.00 в МТЦ "Космос" покажут VR-спектакль "В поисках автора", рассчитанный на 30 зрителей. Постановку, аналогов которой нет в России, можно увидеть только в МТЦ "Космос".

В Тюмени установят благотворительные елки с детскими желаниями

В Тюмени установят новогодние благотворительные елки с письмами, благодаря которым любой желающий сможет помочь детям из многодетных и малообеспеченных семей в исполнении их заветных желаний.

Тюменцев призывают пока держаться подальше от льда на водоемах

Водоемы Тюмени начали покрываться льдом. Осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен — безопасным для человека считается лед в пресной воде толщиною не менее 10 сантиметров.

Первая детская художественная школа Тюмени отметит 50-летие

24 ноября в 18 часов в малом зале Тюменского драмтеатра состоится юбилейный вечер, посвященный 50-летию МАУ ДОД "Детская художественная школа им. А.П. Митинского".