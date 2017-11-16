В Тюменской области медики заплатят 150 тысяч рублей за забытую в пациенте салфетку

В Тобольске спустя несколько лет суд поставил точку в конфликте между Областной больницей №3 и пациентом, который добивался компенсации от медучреждения из-за оставленной в его теле салфетки.

История началась 11 декабря 2013 года, когда житель Пятигорска Александр Макаревич, находившийся в Тобольске проездом, поскользнулся и упал, получив закрытый перелом правого бедра. В тот же день мужчину доставили в Областную больницу №3, 24 декабря ему провели операцию, восстановив кость пластиной. В начале января мужчину выписали.

По словам Александра, он выполнял все назначения тобольских врачей, но его состояние после операции стало ухудшаться. В декабре 2014 года его отправили на операцию в одну из больниц Ставрополя. В ходе операции медики нашли оставленную в декабре 2013 года в ноге марлевую салфетку. Как отметил мужчина, после этого его состояние улучшилось, но здоровье восстановить не удалось.

В феврале 2015 года он обратился в Тобольский городской суд с иском на 3 млн 630 тыс. рублей к тобольской больнице о возмещении вреда. Лечебное учреждение иск не признало. От иска до первого судебного решения прошел год. Длительность была связана с проведением сложных экспертиз.

Как рассказали в пресс-службе Тобольского городского суда, марте 2016 суд принял решение в пользу пациента и обязал больницу выплатить ему компенсацию в 150 тысяч рублей. Но медработники не согласились с этим решением. Процесс обжалования занял полтора года. В итоге решение суда первой инстанции после обжалования осталось без изменения.