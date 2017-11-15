Тюмень за день: 15 ноября

Тюменскому сувениру присудили гран-при на всероссийском туристическом конкурсе
В Кирове прошел финал III Всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир". Тюменская компания "Легенды Сибири" была удостоена главного приза номинации "Идея сувенира" за магнит с каплей нефти.
Умный парк с отапливаемой остановкой появятся в Тюмени
К реализации уникального проекта вскоре приступят в Тюменском индустриальном университете. Там планируют обустроить smart-парк и интеллектуальный остановочный комплекс в исторической части Тюмени.
В Тюмени проходит серия открытых лекций по современному искусству
Вчера в Музейном комплексе Словцова стартовала серия публичных лекций о современном искусстве. Ее открыл эксперт по медиаарту, доктор философии Антонио Джеуза. Спикер рассказал о выдающихся художниках советского подполья.
Спасатели наградили двух бдительных школьников
В Армизонском районе почетные грамоты МЧС России вручили школьникам, благодаря которым пожар не обернулся трагедией.
В Тюменской области пока обходится без гриппа
В регионе регистрируется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ, эпидемические пороги заболеваемости не превышены. Случаев гриппа не регистрировалось.
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