Тюмень за день: 14 ноября

ФОТО: Вячеслав Сазонтов

Налоговая служба региона и управление Росреестра проведут совместную горячую телефонную линию

УФНС России по Тюменской области совместно с региональным управлением Росреестра организует очередную горячую телефонную линию 16 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева пройдет в Тюменской филармонии

Трехдневный фестиваль классической музыки продлится с 16 по 18 декабря. За это время будет представлено четыре уникальные программы: выступление Дениса Мацуева и Тюменского филармонического оркестра, концерт стипендиатов фонда "Новые имена", феноменальная коллаборация – Денис Мацуев и оркестр "Виртуозы Москвы", а также выступления участников всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

ТюмГУ приглашает получить второе высшее образование дистанционно

Получить второе высшее образование, не отрываясь от работы и семьи, проще всего удаленно. Такую возможность дает Институт дистанционного образования Тюменского государственного университета.

Участок улицы Волгоградской в Тюмени перекроют до февраля

Движение транспорта на улице Волгоградской будет прекращено с 23 ноября 2017 года по 31 января 2018 года на участке от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Парковой.

В некоторых районах Тюмени будут перебои с водой

В предстоящие сутки специалисты тюменского водоканала завершат работы по подключению нового участка магистрального водопровода по улицам Ставропольская — Шахтеров.

Тюменский музей готовит новогоднюю программу для горожан

Посетителей нового музейного комплекса имени Словцова ждет насыщенная новогодняя программа. Как рассказала генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова, самым грандиозным станет совместный с детскими музеем русской открытки проект.