Тюмень за день: 10 ноября

Определены финалистки конкурса "Мисс Тюмень"

Финал конкурса "Мисс Тюмень" состоится в концертно-танцевальном зале "Золотые Ворота Сибири" 7 декабря, участие в нем примут 27 девушек, сообщили организаторы.

Топ мероприятий на выходные в Тюмени: семинар о кофе, органный концерт и латинская вечеринка

На выходных тюменцы могут побывать на разнообразных концертах (от рэпа и рока до христианской музыки), узнать, как выбирать и вкусно готовить кофе, посмотреть выступления лучших городских артистов и лучших борцов страны, отдаться латинскому танцу, собрать собственный Мьёльнир.

В Тюменском районе капремонт пройдет еще в 227 домах

В Тюменском районе принят краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018–2020 годы. В него вошли 227 домов в 20 муниципальных образованиях района.

Тюменка стала победительницей конкурса Google "Вдали от столиц"

Компания Google вместе с Агентством стратегических инициатив объявила результаты всенародного голосования "Вдали от столиц". Проект был создан, чтобы сделать известными тех, кто меняет жизнь регионов к лучшему в самых разных областях — культуре, спорте, технологиях, бизнесе, туризме или социальной сфере.

Тюменцев приглашают на праздники к удмуртам и хантам

Сегодня в регионе стартует очередной ежегодный национально-культурный проект "Дни культуры финно-угорских и самодийских народов". В рамках мероприятия будут организованы выставки, семинары, концерты, национальные праздники, направленные на повышение интереса к изучению и сохранению традиций национальной культуры удмуртов, коми, ханты, ненцев и марийцев.

Тюменцы могут сообщить о готовящихся преступлениях по телефону доверия ФСБ

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области в любое время суток готовы принять информацию о совершенных или готовящихся преступлениях, относящихся к компетенции органов безопасности, по телефону доверия в Тюмени (3452) 46-89-45, сообщили в пресс-службе ведомства.