Погода в Тюмени на выходные: ноль градусов, без осадков

На предстоящие выходные виртуальные синоптики обещают тюменцам около нуля градусов, осадков не предвидится.

Сегодня днем ожидается минус 2 градуса, будет пасмурно, вечером возможен небольшой снег. В субботу наконец-то выглянет солнце, максимальная температура воздуха составит ноль градусов. Ночью – до минус 5. В воскресенье обещают около 1 градуса ниже нуля, без осадков.