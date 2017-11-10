Погода в Тюмени на выходные: ноль градусов, без осадков

09:15 10 ноября 2017
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lipetskmedia.ru

На предстоящие выходные виртуальные синоптики обещают тюменцам около нуля градусов, осадков не предвидится.

Сегодня днем ожидается минус 2 градуса, будет пасмурно, вечером возможен небольшой снег. В субботу наконец-то выглянет солнце, максимальная температура воздуха составит ноль градусов.  Ночью – до минус 5. В воскресенье обещают около 1 градуса ниже нуля, без осадков.

Теги: прогноз погоды
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