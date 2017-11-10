Тюмень за день: 9 ноября

В Тюмени займутся правовой защитой пожилых людей

В Тюмени запускается новый благотворительный проект "Служба адресной правовой помощи и сохранения личной безопасности для старшего поколения "Защита рядом!". Его инициатор — региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст".

Тюмень примет Всероссийский форум для будущих педагогов

С 10 по 12 ноября в Тюмени пройдет Всероссийский форум будущих педагогов "Крапива". Мероприятие соберет студентов педагогических вузов со всей страны — всего около 150 гостей.

Танцевально-спортивный клуб "Прибой" приглашает на занятия юных тюменцев

Продолжается набор в новые группы начинающих в танцевально-спортивный клуб "Прибой". На занятия приглашают мальчиков в возрасте от 3 лет.

Очередная продовольственная ярмарка пройдет в Тюмени

На ярмарке можно будет купить мясо свинины, говядины, баранины, рыбную продукцию, овощи, мед, дикоросы и другие продукты от производителей Тюмени и юга Тюменской области. Ярмарочные площадки будут работать с 8:00 до 15:00.

На девяти тюменских перекрестках появятся камеры видеонаблюдения

В областном центре установят еще 21 новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Проект по созданию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Ростелеком" реализует в рамках государственно-частного партнерства с правительством Тюменской области полностью за счет собственных средств.