Тюмень за день: 8 ноября

В Тюмени начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
В этом году в олимпиадное движение вступили более 44 тысяч тюменских школьников. Именно столько учеников 4–11-х классов приняли участие в первом (школьном) этапе Всероссийской олимпиады.
Тюменский филармонический оркестр исполнит произведения Родиона Щедрина
Тюменский филармонический оркестр приглашает 10 ноября на концерт, посвященный композитору Родиону Щедрину, которому в этом году исполнится 85 лет. Изюминкой концерта станет "Кармен-сюита" Бизе – Щедрина — произведение с полувековой историей.
Тюмень стала второй в рейтинге по качеству работы системы ЖКХ
Очередной замер потребительских оценок состояния жилищно-коммунального хозяйства в крупных и средних городах России сделали в финансовом университете при Правительстве РФ. В рейтинге Тюмень стала второй по качеству работы системы ЖКХ, уступив Набережным Челнам.
В тюменском ФабЛабе презентуют лазерную мастерскую
Новейший тип свободного пространства для работы и творчества открывается в ФабЛабе ТюмГУ. До этого коворкинг был обеспечен компьютерами, интернетом, офисной мебелью и техникой, которыми могли пользоваться все желающие. Теперь к ним добавились лазерные станки для изготовления разных полезных вещей из фанеры и дерева.
Тюменские водители могут бесплатно проверить качество моторного топлива
9 ноября, во Всемирный день качества, на одной из тюменских автозаправочных станций "Газпромнефти" пройдет межрегиональная акция "Топливный класс" по проверке качества одного из самых популярных товаров ежедневного спроса – моторного топлива.
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