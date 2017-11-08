Тюмень за день: 8 ноября

В Тюмени начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

В этом году в олимпиадное движение вступили более 44 тысяч тюменских школьников. Именно столько учеников 4–11-х классов приняли участие в первом (школьном) этапе Всероссийской олимпиады.

Тюменский филармонический оркестр исполнит произведения Родиона Щедрина

Тюменский филармонический оркестр приглашает 10 ноября на концерт, посвященный композитору Родиону Щедрину, которому в этом году исполнится 85 лет. Изюминкой концерта станет "Кармен-сюита" Бизе – Щедрина — произведение с полувековой историей.

Тюмень стала второй в рейтинге по качеству работы системы ЖКХ

Очередной замер потребительских оценок состояния жилищно-коммунального хозяйства в крупных и средних городах России сделали в финансовом университете при Правительстве РФ. В рейтинге Тюмень стала второй по качеству работы системы ЖКХ, уступив Набережным Челнам.

В тюменском ФабЛабе презентуют лазерную мастерскую

Новейший тип свободного пространства для работы и творчества открывается в ФабЛабе ТюмГУ. До этого коворкинг был обеспечен компьютерами, интернетом, офисной мебелью и техникой, которыми могли пользоваться все желающие. Теперь к ним добавились лазерные станки для изготовления разных полезных вещей из фанеры и дерева.

Тюменские водители могут бесплатно проверить качество моторного топлива

9 ноября, во Всемирный день качества, на одной из тюменских автозаправочных станций "Газпромнефти" пройдет межрегиональная акция "Топливный класс" по проверке качества одного из самых популярных товаров ежедневного спроса – моторного топлива.