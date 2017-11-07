Тюмень за день: 7 ноября

На этой неделе днем тюменцам обещают плюсовую температуру

По прогнозу виртуальных синоптиков, температура в светлое время суток на этой неделе будет преимущественно выше нуля. По ночам же столбик термометра может опускаться до минус 5.

Осенние каникулы в пришкольных лагерях провели 3,5 тысячи ребят

В этом году в Тюмени во время осенних каникул работали 38 пришкольных лагерей. Для детей были организованы профильные смены — каждый мог выбрать лагерь по своим интересам.

В Тюменском районе разыскивают ушедшего в лес мужчину

29 сентября около 18 часов житель поселка Винзили пошел в лес и до настоящего времени не вернулся.

Тюменские предприятия проверят на соблюдение закона по приему на работу инвалидов

В 2018 году в Тюменской области в рамках контроля и надзора за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты состоятся плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В Тюменской области продлили прием заявок на "Книгу года"

В Тюменской областной научной библиотеке прием заявок на региональный конкурс "Книга года – 2017" продлили до 10 ноября.