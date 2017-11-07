Тюмень за день: 7 ноября

На этой неделе днем тюменцам обещают плюсовую температуру
По прогнозу виртуальных синоптиков, температура в светлое время суток на этой неделе будет преимущественно выше нуля. По ночам же столбик термометра может опускаться до минус 5.
Осенние каникулы в пришкольных лагерях провели 3,5 тысячи ребят
В этом году в Тюмени во время осенних каникул работали 38 пришкольных лагерей. Для детей были организованы профильные смены — каждый мог выбрать лагерь по своим интересам.
В Тюменском районе разыскивают ушедшего в лес мужчину
29 сентября около 18 часов житель поселка Винзили пошел в лес и до настоящего времени не вернулся.
Тюменские предприятия проверят на соблюдение закона по приему на работу инвалидов
В 2018 году в Тюменской области в рамках контроля и надзора за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты состоятся плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В Тюменской области продлили прием заявок на "Книгу года"
В Тюменской областной научной библиотеке прием заявок на региональный конкурс "Книга года – 2017" продлили до 10 ноября.
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