Тюмень за день: 3 ноября

Тюменские моржи готовятся открыть сезон флешмобом на набережной
В Тюмени любители моржевания соберутся на набережной в эту субботу, 4 ноября. Все желающие смогут принять участие во флешмобе по обливанию холодной водой.
Тюменские школьники на каникулах знакомятся с работой "Кванториума"
Тюменские школьники в период осенних каникул стали участниками каникулярного проекта детского технопарка "Кванториум", открывшегося на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" в октябре. Учащиеся нескольких школ с 5 по 9 класс изучают основы программирования, промышленного дизайна и робототехники.
Спектакль тюменского драмтеатра вошел в лонг-лист "Золотой маски"
Cпектакль Тюменского драмтеатра "С любимыми не расставайтесь" попал в лонг-лист самых заметных спектаклей театрального сезона 2016–2017 по версии экспертного совета премии "Золотая Маска". На тюменской сцене он представлен в постановке режиссера Александра Баргмана. Как сообщили в пресс-службе театра, это вторая его работа в ТБДТ, дошедшая до лонг-листа национальной театральной премии.
Дома культуры приглашают тюменцев на концерты
Центр культуры и творчества "Тюмень" и дома культуры города подготовили для зрителей праздничные концерты, флешмобы и мастер-классы, которые пройдут в День народного единства, 4 ноября.
С начала года на свет появилось еще 11 тысяч тюменцев
Текущей демографической статистикой поделились в комитете загса администрации Тюмени. За десять месяцев этого года в областном центре родилось 11275 детей. В октябре на свет появилось 1159 человек — 566 мальчиков и 593 девочки. В октябре 2016-го в Тюмени зарегистрировали 1157 детей, при этом мальчиков тоже было 566, девочек — 591.
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