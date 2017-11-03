Тюмень за день: 3 ноября

Тюменские моржи готовятся открыть сезон флешмобом на набережной

В Тюмени любители моржевания соберутся на набережной в эту субботу, 4 ноября. Все желающие смогут принять участие во флешмобе по обливанию холодной водой.

Тюменские школьники на каникулах знакомятся с работой "Кванториума"

Тюменские школьники в период осенних каникул стали участниками каникулярного проекта детского технопарка "Кванториум", открывшегося на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" в октябре. Учащиеся нескольких школ с 5 по 9 класс изучают основы программирования, промышленного дизайна и робототехники.

Спектакль тюменского драмтеатра вошел в лонг-лист "Золотой маски"

Cпектакль Тюменского драмтеатра "С любимыми не расставайтесь" попал в лонг-лист самых заметных спектаклей театрального сезона 2016–2017 по версии экспертного совета премии "Золотая Маска". На тюменской сцене он представлен в постановке режиссера Александра Баргмана. Как сообщили в пресс-службе театра, это вторая его работа в ТБДТ, дошедшая до лонг-листа национальной театральной премии.

Дома культуры приглашают тюменцев на концерты

Центр культуры и творчества "Тюмень" и дома культуры города подготовили для зрителей праздничные концерты, флешмобы и мастер-классы, которые пройдут в День народного единства, 4 ноября.

С начала года на свет появилось еще 11 тысяч тюменцев

Текущей демографической статистикой поделились в комитете загса администрации Тюмени. За десять месяцев этого года в областном центре родилось 11275 детей. В октябре на свет появилось 1159 человек — 566 мальчиков и 593 девочки. В октябре 2016-го в Тюмени зарегистрировали 1157 детей, при этом мальчиков тоже было 566, девочек — 591.