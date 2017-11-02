На праздниках изменится режим работы почты

Фото: пресс-служба УФПС по Тюменской области

В связи с празднованием Дня народного единства с 3 по 6 ноября Почта России будет работать по измененному графику. Для всех отделений почтовой связи юга Тюменской области суббота, 4 ноября, объявлена выходным днем.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов региона будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября, в День народного единства, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

5 ноября все почтовые отделения будут работать по установленному графику.

В понедельник, 6 ноября, отделения почтовой связи будут работать по графику субботнего дня.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, сообщили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ в Тюменской области с учетом особенностей организации их доставки в конкретном районе.