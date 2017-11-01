В Тюмени обеспокоены пропажей указателей с автобусных остановок

Тюменьгортранс рассчитывает на помощь горожан, ставших очевидцами событий, при которых ряд автобусных остановок лишились табличек с наименованиями.

Это касается остановочных пунктов "Дом печати" (ул. Осипенко, 84), "Городская поликлиника № 8" (ул. Ватутина, 16а), "Детский сад № 62" (ул. Камчатская, 27а), "Копытова" (пересечение ул. Юности и ул. Вологодской), "Ул. Ивана Крылова" (ул. Ивана Крылова, 2б), "Гостиница" (ул. Олега Антонова, 8), "Мкр. Утешево" (пересечение ул. Школьной и ул. Анатолия Замкова), "ТЦ "Широтный" (ул. Широтная, 63).

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