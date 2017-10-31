Тюмень за день: 30 октября

По прогнозу виртуальных синоптиков, в ближайшие дни в Тюмени ожидаются осадки в виде дождя. Сегодня, как и во вторник, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.
ТюмГУ продолжит участие в проекте "5-100"
Тюменский госуниверситет сохранил свое место во второй группе вузов-участников проекта "5-100" по итогам заседания Международного совета программы повышения конкурентоспособности российских вузов, которое состоялось в Екатеринбурге.
В Тюмени пройдет мастер-класс по домовой росписи
Мастер-класс по тюменской домовой росписи состоится в рамках Областного краеведческого фестиваля, который пройдет в Тюменской областной научной библиотеке 2 и 3 ноября. Фестиваль посвящен 150-летию тюменского предпринимателя и мецената Степана Колокольникова.
Повелитель танцев выступит на сцене Тюменской филармонии
Всемирно известный хореограф Майкл Флэтли представит танцевальное шоу "Lord of the Dance" 3 ноября на сцене Тюменской филармонии. Знаменитый коллектив посетит Тюмень в рамках юбилейного турне, посвященного двадцатилетию ансамбля.
Финал конкурса "Мисс Тюмень – 2017" состоится в декабре
Финал II Областного конкурса красоты среди девушек "Мисс Тюмень – 2017" пройдет в КТЗ "Золотые ворота Сибири" 7 декабря. Тридцать участниц поборются за корону, сообщили организаторы.
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