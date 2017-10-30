Тюменцу, повредившему машину из-за люка на дороге, выплатят компенсацию

14:00 30 октября 2017
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pixabay.com

В Тюмени Ленинский районный суд рассмотрел обращение местного жителя к  АО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие".

В марте 2016 года на перекрестке улиц Мельничная и Энергетиков  тюменец на Honda Civic наехал на канализационный люк, который имел заглубление на 19 сантиметров ниже дорожного полотна. В ДТП автомобиль повредился.

Как уточнили в пресс-службе Ленинского районного суда, в пользу мужчины в счет возмещения ущерба взыскали порядка 174 тысяч рублей.

Теги: водители , суд , компенсация , ДТП
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