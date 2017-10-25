Тюменский стрит-арт можно найти в "2ГИС"

27 стрит-арт объектов фестиваля культурного проектирования "Морфология улиц" появились в поисковой системе "2ГИС". В бесплатном электронном справочнике можно посмотреть, где они находятся, узнать, кто автор, почитать описание проекта и посмотреть фотографии, сообщили в "Моей территории".

Фестиваль культурного проектирования "Морфология улиц" прошел в Тюмени летом. Райтеры реализовали свои идеи по темам: "Анимоформа", "Культурный код", "Цитата", "Я так вижу". Конкурсный отбор прошли 28 художников — из Кирова, Екатеринбурга, Кургана, Казани, Перми и Тюмени, которые и воплотили свои проекты в нашем городе.