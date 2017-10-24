На Старотобольском тракте меняется схема движения

17:00 24 октября 2017
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В Тюмени на длительный срок изменится маршрут движения по Старотобольскому тракту. Это связано со строительством транспортной развязки на его пересечении с Тюменской кольцевой автомобильной дорогой.

С 26 октября 2017 по 31 августа 2018 года на этом участке дороги транспорт будет двигаться в объезд существующего перекрестка по временно обустроенной дороге, сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.

Теги: строительство , объезд , дорожное движение
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