На Старотобольском тракте меняется схема движения

В Тюмени на длительный срок изменится маршрут движения по Старотобольскому тракту. Это связано со строительством транспортной развязки на его пересечении с Тюменской кольцевой автомобильной дорогой.

С 26 октября 2017 по 31 августа 2018 года на этом участке дороги транспорт будет двигаться в объезд существующего перекрестка по временно обустроенной дороге, сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.