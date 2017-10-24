Тюмень за день: 23 октября

Лучшие российские брайлисты прочтут тюменских авторов

25 октября в реабилитационном центре "Пышма" в Тюменском районе состоится первый всероссийский конкурс чтения и письма по системе Брайля — "Брайлиада 2017". На состязание съедутся лучшие брайлисты из семи регионов страны.

В Тюмени станцуют "Каренину"

Хореографическую драму "Каренина" по мотивам одноименного романа Льва Толстого жители и гости Тюмени смогут увидеть на сцене Молодёжного театрального центра "Космос" 1 и 2 ноября.

В Тюмени откроется выставка офортов уфимской художницы Ольги Самосюк

Выставка работ Ольги Самосюк откроется 2 ноября в Информационно-библиотечном центре для молодежи. Художница из Уфы создает уникальные офорты по мотивам мифов и легенд народов мира. Тюменцы увидят полсотни ее завораживающих гравюр.

Тюменские фирмы сдали больше двух тонн макулатуры

В Тюмени массовой посадкой деревьев завершится акция "Зеленый офис". Она пройдет 24 октября в 14 часов в сквере Ветеранов энергетики.

В тюменских многоэтажках заменят 88 лифтов

В рамках региональной программы капремонта в Тюменской области заменят 88 лифтов, у которых истек срок эксплуатации. Как сообщили в местном департаменте ЖКХ, планируется, что до 2020 года в регионе не останется подъемных механизмов, которые проработали больше 25 лет.