Тюмень за день: 20 октября

В Тюмени пройдут гастроли Русского драматического театра Удмуртии
В гастроли, намеченные на 8–12 октября, труппа из Ижевска захватила шесть спектаклей.
В Тюмени два проблемных дома обещают сдать до конца года
Сдачу кренившегося дома на улице Беляева и многоквартирника в районе Профсоюзной — 50 лет Октября обсудили в областной прокуратуре.
В ТюмГУ вернут бюджетные места для психологов и специалистов по международным отношениям
В Тюменском госуниверситете распределили бюджетные места к следующему приему. Всего их будет 2396.
Тюменский айтишник обошел конкурентов из 28 стран
На чемпионате профессионального мастерства WorldSkills International в Абу-Даби сотрудник лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ Леонид Шмаков завоевал золото.
Тюменский депутат предложил установить видеонаблюдение за собачниками
Свою идею на очередном заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ в городской думе озвучил Мурат Тулебаев. Он считает, что подобная практика поможет дисциплинировать хозяев собак, нарушающих правила выгула.
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