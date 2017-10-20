Тюмень за день: 20 октября

В Тюмени пройдут гастроли Русского драматического театра Удмуртии

В гастроли, намеченные на 8–12 октября, труппа из Ижевска захватила шесть спектаклей.

В Тюмени два проблемных дома обещают сдать до конца года

Сдачу кренившегося дома на улице Беляева и многоквартирника в районе Профсоюзной — 50 лет Октября обсудили в областной прокуратуре.

В ТюмГУ вернут бюджетные места для психологов и специалистов по международным отношениям

В Тюменском госуниверситете распределили бюджетные места к следующему приему. Всего их будет 2396.

Тюменский айтишник обошел конкурентов из 28 стран

На чемпионате профессионального мастерства WorldSkills International в Абу-Даби сотрудник лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ Леонид Шмаков завоевал золото.

Тюменский депутат предложил установить видеонаблюдение за собачниками

Свою идею на очередном заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ в городской думе озвучил Мурат Тулебаев. Он считает, что подобная практика поможет дисциплинировать хозяев собак, нарушающих правила выгула.