Выходные принесут в Тюмень похолодание

По прогнозам синоптиков пятница, 20 октября, станет последним более-менее теплым днем на этой неделе.

Сегодня воздух прогреется до +6 градусов. В течение дня переменная облачность, ближе к обеду даже возможен небольшой дождь, а вечером ожидается солнце. Ночью столбик термометра опустится до +1.

Утро субботы обещает быть солнечным и морозным – до +2. Во второй половине дня потеплеет до +1, но возможен снег.

Воскресное утро будет также ясным, но более морозным – до -4. Днем +1 градус, пасмурно и без осадков.

На следующей неделе также холодно и снег. Днем от +1 до –3 градусов, ночью - 4-8 со знаком минус.