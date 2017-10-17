У приложения "Медицина 72" появилась новая функция

16:30 17 октября 2017
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В приложении "Медицина 72" для смартфонов на базе Android вышло обновление, в котором появилась возможность записи в коммерческие медицинские учреждения. Пока выбор ограничен поликлиникой имени Нигинского, но, вероятно, со временем будут охвачены и другие ведущие лечебные заведения области.

Сценарий записи не изменился: пользователь сначала выбирает существующий полис, затем указывает нужную специализацию, дату, а после выбирает подходящий вариант из предложенных. Слоты коммерческих поликлиник будут помечены значком рубля с указанием стоимости.

Также после создания записи на прием в разделе "Мои записи" будет указана подробная информация со стоимостью приема.

Для пользователей мобильных устройств на базе iOS соответствующее обновление появится до конца октября, отмечают в департаменте информатизации Тюменской области.

 

Теги: мобильное приложение , поликлиники , медицина
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