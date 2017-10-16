Тюмень за день: 16 октября

По мосту на Мельникайте запускают автобусы

В Тюмени общественный транспорт пустят через мост на улице Мельникайте с 18 октября. Как сообщает Тюменьгортранс, маршруты № 5, 29, 44 , 45, 76 вернутся к основным схемам движения.

На этой неделе в Тюмень придет ненастье

На смену солнечным дням в Тюмень придет ненастье. С середины этой недели начнутся дожди.

Тюменцы могут покататься на лыжах в осеннем лесу

В тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" оборудовали снежную трассу — биатлонисты и лыжники уже могут приступить к тренировкам на снегу. Пока искусственном.

В библиотеке ТюмГУ открылся книжный магазин

В библиотечном центре ТюмГУ на Семакова, 18 открылся дружественный книжный магазин "Никто не спит". Это необычный для города формат книжного магазина, где предлагают авторскую подборку литературы и периодику, которую не встретишь нигде в Тюмени.

В тюменской полиции иностранцы дали присягу России

В УМВД России по Тюмени 33 представителя стран ближнего зарубежья принесли присягу России и получили российское гражданство.