С тюменцами хотят обсудить благоустройство сквера в Тюменском микрорайоне

Очередное обсуждение концепции благоустройства сквера Льва Ровнина пройдет сегодня, 16 октября, в МАОУ СОШ № 92. На встрече жителям Восточного округа предложат утвердить вариант обустройства зоны отдыха вдоль улицы Николая Федорова — от улицы Дмитрия Менделеева до улицы Николая Семенова.

Напомним, ранее было решено, что там появятся фонтан, аналогичный фонтану на бульваре Чукмалдина, и площадка для воркаута. Мемориальная зона в сквере будет представлена небольшим бюстом с информацией о геологе Льве Ровнине. Планируется и полноценное озеленение зоны с посадкой крупномеров.

Встреча с горожанами намечена на 19 часов, сообщают в управе ВО.