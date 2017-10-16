С тюменцами хотят обсудить благоустройство сквера в Тюменском микрорайоне

Очередное обсуждение концепции благоустройства сквера Льва Ровнина пройдет сегодня, 16 октября, в МАОУ СОШ № 92. На встрече жителям Восточного округа предложат утвердить вариант обустройства зоны отдыха вдоль улицы Николая Федорова — от улицы Дмитрия Менделеева до улицы Николая Семенова.
Напомним, ранее было решено, что там появятся фонтан, аналогичный фонтану на бульваре Чукмалдина, и площадка для воркаута. Мемориальная зона в сквере будет представлена небольшим бюстом с информацией о геологе Льве Ровнине. Планируется и полноценное озеленение зоны с посадкой крупномеров.
Встреча с горожанами намечена на 19 часов, сообщают в управе ВО.
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