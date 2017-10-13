На тюменку завели уголовное дело за покупку GPS-трекера

Уголовная ответственность грозит 21-летней жительнице Тюмени, которая купила на одном из известных сайтов GPS-трекер. Устройством, с помощью которого можно определять местонахождение человека, девушка не воспользовалась — его нашли и изъяли на таможне.
Как уточнили в пресс-службе регионального СК, тюменка подозревается по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).
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