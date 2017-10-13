Мост на Мельникайте временно закроют для пешеходов и транспорта

11:20 13 октября 2017
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В Тюмени новый мост через Туру на улице Мельникайте 14 и 15 октября будет закрыт для транспорта и пешеходов. Горожан просят заранее планировать свои маршруты.

Перекрытие связано с предстоящим демонтажем старого автомобильного моста, находящегося в непосредственной близости от нового, пояснили в главном управлении строительства Тюменской области. "Закрытие проезда по мосту необходимо для обеспечения безопасности как производства работ, так и дорожного и переходного движения", — отметили там.

В ближайшие выходные подрядчику АО "Мостострой-11" предстоит провести сложную операцию, аналогичную демонтажу фермы железнодорожного моста. Автомобильный мост также погрузят на баржу на специально построенные металлические конструкции, а затем по реке сплавят к пирсу, на котором сооружение и разберут.

Сложность этого демонтажа в том, что вес бывшего автомобильного моста превышает вес уже разобранной конструкции железнодорожного моста — он составляет порядка тысячи тонн.

Теги: пешеходы , транспорт , ограничение движения , мост
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