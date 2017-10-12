Тюмень за день: 12 октября

Тюмень готова бежать

В Тюмени 14 октября в лесопарке имени Гагарина пройдет полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ. Участвовать в забеге будут мужчины и женщины девяти возрастных групп: 18–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64 (мужчины), 60 лет и старше (женщины), 65–69 и 70 лет и старше (мужчины).

Тюменцам предлагают научиться шить себе одежду

В Тюмени курсы шитья "Ваш неповторимый стиль" открывают в октябре педагоги дворца "Пионер". На них приглашают тюменцев старше 16 лет, желающих научиться шить профессионально и создавать различные элементы одежды для себя и близких.

Дирижер Клеменс Шульдт оценил новый звук в Тюменской филармонии

В Тюмени в рамках музыкального фестиваля "Алябьевская осень" состоялся концерт Мюнхенского камерного оркестра под руководством дирижера Клеменса Шульдта. Слушатели смогли оценить прозвучавшие композиции с новой акустической системы Тюменской филармонии.

Тюменцев ждут на кинофестивале и мастер-классах об экологии души

В Тюмени пройдёт Всероссийский фестиваль экологического кино "Золотой Витязь". В рамках фестиваля Тюмень с мастер-классами на тему "Экология души. Спасение человечества" посетят известные актеры кино и театра.

Тюменские умники сразятся за полмиллиона рублей

Финал конкурса УМНИК Фонда содействия инновациям состоится 14–15 ноября в Тюменском технопарке. За главный приз конкурса, грант в размере 500 тысяч рублей, поборются более 90 студентов, аспирантов и молодых ученых из ТИУ, ТюмГУ, ГАУСЗ, ТюмГМУ.