Тюменцам предлагают научиться шить себе одежду

В Тюмени курсы шитья "Ваш неповторимый стиль" открывают в октябре педагоги дворца "Пионер". На них приглашают тюменцев старше 16 лет, желающих научиться шить профессионально и создавать различные элементы одежды для себя и близких.

На курсе будут обучать материаловедению и цветоведению, расскажут основы цветовой теории. Не обойдется и без практических занятий по изготовлению поясных изделий — юбок и брюк.

Занятия будут проходить в центре "Семья" (улица Геологоразведчиков, 13А) по субботам с 11:00 и воскресеньям с 16:00. Каждый урок рассчитан на 3 часа. Общая продолжительность курса – 36 часов.

Подобные занятия проводятся в Тюмени уже не первый год и разделены на несколько модулей. Как пояснили в пресс-службе "Пионера", этот модуль является первоначальным и базовым. Полноценный курс рассчитан на год и в дальнейшем будет продолжен занятиями по другим тематикам. В результате участники по желанию обучатся профессиональному пошиву практически всех элементов одежды.

Руководитель курсов Светлана Щербина, педагог допобразования высшей квалификационной категории, отмечает, что некоторые участники прошедших курсов даже сменили профессию в пользу шитья.

Начало курсов намечено на октябрь. Записаться можно по телефону: 8-909-739-19-56 (Светлана Александровна).