Тюмень за день: 11 октября

Тюменок приглашают на конкурс красоты "Миссис УрФО – 2018"

Тюменки могут побороться за титул "Миссис УрФО – 2018". Прием заявок на участие в кастинге продлится до 29 ноября, финальный отбор в Тюмени назначен на 17 марта 2018 года, сообщили организаторы.

В Плеханово и "Москве" на сутки отключат воду

Подключение нового жилого микрорайона "Москва" к городской системе водоснабжения запланированы на 12 октября. Все управляющие компании, ТСЖ и организации, попадающие в район отключения или пониженного давления воды были своевременно оповещены информационно-справочной службой тюменского водоканала.

Тюменские ученые создали технологию, продлевающую жизнь месторождениям

Участники Арктического проекта Тюменского индустриального университета создали технологию, позволяющую интенсифицировать добычу низконапорного газа из месторождений, находящихся на поздней стадии разработки. В 2018 году технология будет внедрена на месторождениях предприятий-партнеров вуза.

В Тюменской области от гриппа привито 27% населения

О ходе прививочной кампании в регионе отчитался местный Роспотребнадзор. По последним данным, в Тюменской области получили прививки от гриппа 391161 человек. Это 27% от совокупного населения. Для обеспечения эпидемиологического благополучия нужно охватить 45%.

Врачи ФЦН вылечили молодую югорчанку с невралгией тройничного нерва

Врачи Федерального центра нейрохирургии сумели вернуть к нормальной жизни 24-летнюю Лилию Шейхутдинову из Ханты-Мансийска, которой был поставлен диагноз "нейроваскулярный конфликт тройничного нерва". Почти год девушка страдала от ежедневных сильных болей.