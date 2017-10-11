В Тюмени у 34-го автобуса сменится маршрут и график

С 14 октября в Тюмени вносятся изменения в схему движения и расписание маршрута № 34 "ЖДВ — с/о "Березняки".

Автобусы малой вместимости в будни и в выходные дни, следуя с железнодорожного вокзала двумя рейсами (днем и вечером), будут курсировать до садового общества "Медик" без заезда на конечную остановку "с/о "Березняки". По пути следования в прямом и обратном направлениях в схему движения включаются остановки "с/о "Дружба", "с/о "Сосенка № 81", "с/о "Парус", "с/о "Медик".

С остановочного пункта "с/о "Медик" в направлении города в будни можно уехать тремя рейсами: 7.07, 12.55, 19.00, а в выходные дни в 7.07, 12.58, 19.10.

Уточнить расписание можно на сайте tgt72.ru и по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.