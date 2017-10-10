Тюмень за день: 10 октября

В Тюмени перешли на электронную оплату школьных обедов

В Тюмени с началом учебного года родители школьников столкнулись с нововведениями при выборе и оплате питания детей. Новый порядок процедуры на портале "Электронная школа" не только внес разнообразие в меню, но и потребовал повышенной ответственности.

На улице Самарцева в Тюмени на время ограничили движение

В областном центре с 10 по 24 октября прекращено движение транспорта в районе дома № 113 на улице Самарцева. На этом участке идет ремонт подземных коммуникаций, сообщили в городском департаменте транспорта.

Озеро Алебашево расчистят

О реализации государственной программы Тюменской области "Недропользование и охрана окружающей среды" рассказали на заседании президиума регионального правительства.

Тюменская студентка Ольга Ячменёва выступит на чемпионате WorldSkills International в Абу-Даби

Студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ольга Ячменёва в составе национальной сборной отправилась на мировой чемпионат WorldSkills International в Абу-Даби. Она выступит в компетенции "Малярные и декоративные работы".

Тюменский "Ангажемент" проведет обменные гастроли с Серовским театром драмы

С 26 по 29 октября пройдут обменные гастроли тюменского молодежного театра "Ангажемент" и Серовского театра драмы имени Чехова.