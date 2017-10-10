Тюмень за день: 10 октября

В Тюмени перешли на электронную оплату школьных обедов
В Тюмени с началом учебного года родители школьников столкнулись с нововведениями при выборе и оплате питания детей. Новый порядок процедуры на портале "Электронная школа" не только внес разнообразие в меню, но и потребовал повышенной ответственности.
На улице Самарцева в Тюмени на время ограничили движение
В областном центре с 10 по 24 октября прекращено движение транспорта в районе дома № 113 на улице Самарцева. На этом участке идет ремонт подземных коммуникаций, сообщили в городском департаменте транспорта.
О реализации государственной программы Тюменской области "Недропользование и охрана окружающей среды" рассказали на заседании президиума регионального правительства.
Тюменская студентка Ольга Ячменёва выступит на чемпионате WorldSkills International в Абу-Даби
Студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ольга Ячменёва в составе национальной сборной отправилась на мировой чемпионат WorldSkills International в Абу-Даби. Она выступит в компетенции "Малярные и декоративные работы".
Тюменский "Ангажемент" проведет обменные гастроли с Серовским театром драмы
С 26 по 29 октября пройдут обменные гастроли тюменского молодежного театра "Ангажемент" и Серовского театра драмы имени Чехова.
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