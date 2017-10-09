Тюмень за день: 9 октября

В Тюмени ограничили движение в районе улицы Литейщиков

С 9 по 29 октября в Тюмени временно прекращено движение транспорта в районе дома № 15 на улице Литейщиков. Как пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры, в 8-м Степном переулке идут аварийные работы на теплосетях.

Тюменские хирурги без разрезов спасли жизнь 81-летнему жителю Екатеринбурга

На днях врачи Тюменского кардиоцентра спасли пожилого мужчину с серьезными поражениями сосудов, не прибегая к открытой операции. Они воспользовались современным методом — ротационной атерэктомией, которую в Тюмени применяют с конца прошлого года.

Тюменская филармония приглашает на концерт Мюнхенского камерного оркестра

В Тюменской филармонии во вторник, 10 октября, в рамках фестиваля "Алябьевская осень" состоится концерт одного из ярчайших коллективов Германии – Мюнхенского камерного оркестра.

Встреча науки и бизнеса: в Тюмени пройдет форум-акселератор "ТехноКульт"

Со 2 по 29 ноября в Тюмени состоится региональный форум-акселератор "ТехноКульт". В стенах Технопарка соберутся те, кто неравнодушен к науке и ее грамотному превращению в успешный бизнес.

Тюменцы готовятся к "Осенней рапсодии"

Городской фестиваль "Осенняя рапсодия" стартует в Тюмени 16 октября в большом зале ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко. На фестиваль приглашены творческие коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень", лучшие солисты и коллективы города, Уральского федерального округа и России в целом.