Тюмень за день: 6 октября

Погода в Тюмени: в выходные потеплеет до плюс 8

По прогнозу виртуальных синоптиков, в ближайшие выходные в Тюмени немного потеплеет. Сегодня, 6 октября, столбик термометра поднимется до 5 градусов тепла, день будет ясным, без осадков.

В районе ремонтируемой улицы Чернышевского изменится схема движения

В Тюмени с 15 октября изменится схема дорожного движения на улицах, соседствующих с расширяемой до шести полос улицей Чернышевского.

В Восточном округе благоустроят еще один сквер

Накануне благоустройство сквера Льва Ровнина обсудили в управе Восточного округа Тюмени с жителями Тюменского микрорайона. На встрече были рассмотрены варианты обустройства зоны отдыха вдоль улицы Николая Федорова — от улицы Дмитрия Менделеева до улицы Николая Семенова.

С начала года в Тюмени поженились больше 5 тысяч пар

По сведениям городского загса, с января по сентябрь тюменцы сыграли 5494 свадьбы. По сравнению с тем же периодом 2016 года это больше на 559.

В Тюмени проходит "Книга года – 2017"

1 сентября в Тюмени стартовал одиннадцатый региональный конкурс "Книга года – 2017". Он проходит на базе Тюменской областной научной библиотеки и продлится до 1 декабря.