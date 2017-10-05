Тюмень за день: 5 октября

"Алябьевскую осень" откроет уникальный проект Хабенского и Башмета
Традиционный ежегодный фестиваль "Алябьевская осень" стартует в эту пятницу, 6 октября, с совместного проекта Константина Хабенского и Юрия Башмета "Не покидай свою планету".
Дистанционное высшее образование: топ-5 популярных специальностей в ИДО ТюмГУ
Получить высшее образование по самым популярным специальностям, не посещая учебных аудиторий, можно в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета. Представляем топ-5 направлений подготовки бакалавриата.
Незрячие тюменцы пройдут особые кулинарные курсы
В Тюмени стартует проект для инвалидов по зрению "Школа тифлокулинарии". Незрячие тюменцы в возрасте от 18 до 50 лет смогут пройти обучение на базе Западно-Сибирского государственного колледжа.
В Тюмени пройдет крупный международный турнир по дзюдо
В Тюмени 7 и 8 октября пройдет Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На участие заявились более 500 дзюдоистов из 15 стран.
В Санкт-Петербурге выпустили ироничные носки про Тюменскую область
Питерский бренд дизайнерских носков St.Friday Socks продолжил серию про города России и выпустил коллекцию "Сердце Сибири", посвященную Тюменской области.
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