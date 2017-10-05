Тюмень за день: 5 октября

"Алябьевскую осень" откроет уникальный проект Хабенского и Башмета

Традиционный ежегодный фестиваль "Алябьевская осень" стартует в эту пятницу, 6 октября, с совместного проекта Константина Хабенского и Юрия Башмета "Не покидай свою планету".

Дистанционное высшее образование: топ-5 популярных специальностей в ИДО ТюмГУ

Получить высшее образование по самым популярным специальностям, не посещая учебных аудиторий, можно в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета. Представляем топ-5 направлений подготовки бакалавриата.

Незрячие тюменцы пройдут особые кулинарные курсы

В Тюмени стартует проект для инвалидов по зрению "Школа тифлокулинарии". Незрячие тюменцы в возрасте от 18 до 50 лет смогут пройти обучение на базе Западно-Сибирского государственного колледжа.

В Тюмени пройдет крупный международный турнир по дзюдо

В Тюмени 7 и 8 октября пройдет Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На участие заявились более 500 дзюдоистов из 15 стран.

В Санкт-Петербурге выпустили ироничные носки про Тюменскую область

Питерский бренд дизайнерских носков St.Friday Socks продолжил серию про города России и выпустил коллекцию "Сердце Сибири", посвященную Тюменской области.