Тюменских автомобилистов просят быть осторожными в гололед

Снизить скорость, увеличить дистанцию и не совершать резких маневров просят тюменских автомобилистов в ГИБДД — из-за заморозков и снега на дорогах стало скользко.

Особую осторожность нужно соблюдать при движении ночью и утром по мостам и путепроводам, на выездах из дворов, поворотах, низменных и открытых участках местности вне населенных пунктов, советуют в областной автоинспекции.

Водителям-новичкам и всем, кто передвигается на автомобиле в утренние и вечерние часы, рекомендуют не откладывать сезонную смену резины, особенно тем, кто собирается в дальние поездки.