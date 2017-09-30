Тюмень за день: 29 сентября

Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ откроют праздничным концертом
Праздничный концерт, посвященный открытию института социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета, состоится на сцене дворца культуры "Нефтяник" 1 октября в 12:00. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.
В трансплантации почек нуждаются 80 жителей Тюменской области
В Тюменской областной клинической больнице № 1 впервые после длительного перерыва согласно нормативным документам и мировым стандартам врачи хирургического отделения больницы провели трансплантацию почки. Теперь у многих жителей региона, страдающих от серьезных заболеваний, появляется шанс вернуться к нормальной жизни.
Пассажиры тюменских пригородных поездов смогут воспользоваться бесплатным аудиогидом
С 1 октября АО "Свердловская пригородная компания" предлагает пассажирам пригородных поездов новый сервис – бесплатные аудиогиды. Теперь во время поездки можно прослушать интересные факты о станциях Свердловской железной дороги и населенных пунктах, через которые проходит поезд, иных достопримечательностях. Путеводители размещены на международной открытой платформе izi.TRAVEL.
Неделя здоровья, приуроченная к общегородскому дню здоровья, пройдет в Тюмени с 2 по 8 октября. Полномасштабная работа спорторганизаторов развернется на 21 площадке по месту жительства.
"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты в археологический музей-заповедник
В популярном информационно-развлекательном паблике "Афиша Тюмень | КтоКуда72"стартовал розыгрыш 10 билетов на посещение Археологического музея-заповедника.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru