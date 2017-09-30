Тюмень за день: 29 сентября

Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ откроют праздничным концертом

Праздничный концерт, посвященный открытию института социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета, состоится на сцене дворца культуры "Нефтяник" 1 октября в 12:00. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

В трансплантации почек нуждаются 80 жителей Тюменской области

В Тюменской областной клинической больнице № 1 впервые после длительного перерыва согласно нормативным документам и мировым стандартам врачи хирургического отделения больницы провели трансплантацию почки. Теперь у многих жителей региона, страдающих от серьезных заболеваний, появляется шанс вернуться к нормальной жизни.

Пассажиры тюменских пригородных поездов смогут воспользоваться бесплатным аудиогидом

С 1 октября АО "Свердловская пригородная компания" предлагает пассажирам пригородных поездов новый сервис – бесплатные аудиогиды. Теперь во время поездки можно прослушать интересные факты о станциях Свердловской железной дороги и населенных пунктах, через которые проходит поезд, иных достопримечательностях. Путеводители размещены на международной открытой платформе izi.TRAVEL.

Тюменцев ждет неделя здоровья

Неделя здоровья, приуроченная к общегородскому дню здоровья, пройдет в Тюмени с 2 по 8 октября. Полномасштабная работа спорторганизаторов развернется на 21 площадке по месту жительства.

"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты в археологический музей-заповедник

В популярном информационно-развлекательном паблике "Афиша Тюмень | КтоКуда72"стартовал розыгрыш 10 билетов на посещение Археологического музея-заповедника.