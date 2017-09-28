Тюмень за день: 28 сентября

В Тюмени наградили лучших воспитателей

В День воспитателя, 27 сентября, в Тюменской области чествовали победителей и призеров областных конкурсов, форумов и фестивалей.

В Тюмени обсудят репродуктивное поведение семей и профилактику абортов

28 и 29 сентября в Тюмени пройдет межрегиональная практико-ориентированная конференция "Репродуктивное поведение семей Тюменской области: эффективные механизмы регулирования".

Тюменские ученые разрабатывают особую еду для жителей арктических регионов

Линейку обогащенных природными функциональными добавками продуктов для жителей арктических регионов создают специалисты ТИУ.

Судебные приставы готовы проконсультировать тюменцев

12 октября в УФССП России по Тюменской области состоится день единого приема граждан. Тюменцы смогут обратиться с вопросами по исполнению судебных решений и актов иных органов и получить бесплатную юридическую помощь по всем вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов.

В загородном "Доме Пионеров" пройдет концерт Сергея Ломакина и Ирины Бархатовой

Музыкальный вечер в компании автора-исполнителя песен Сергея Ломакина и его супруги Ирины Бархатовой состоится в ресторанно-гостиничном комплексе-музее "Дом Пионеров", расположенном под Тюменью, 30 сентября.

Сменил столицу на родную деревню: в тюменском драмтеатре откроется выставка известного художника

Выставка "Пятое время года" художника Евгения Корнильцева-Быстринского откроется в Тюменском драмтеатре 29 сентября в 17:00, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.