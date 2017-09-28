Тюмень за день: 27 сентября

В Тюмени пройдет форум для тех, кому 55+
В рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой!" в Тюмени пройдет праздничный форум "На 55 с плюсом!". Тюменцев золотого возраста вместе с детьми и внуками ждут во Дворце культуры "Нефтяник" 3 октября в 12:00.
Для тюменцев устроят общегородской день здоровья
Со 2 октября в Тюмени начнется неделя здоровья — горожан ждет множество спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе и по месту жительства. Завершится неделя городским осенним днем здоровья — 7 октября.
Михаил Гилев: Тюменская область начала отопительный сезон без сбоев
Отопительный сезон в Тюменской области стартовал без сбоев. Об итогах подготовки объектов коммунального хозяйства области к зиме доложил сегодня, 27 сентября, на президиуме Правительства области директор департамента ЖКХ Михаил Гилев.
Владимир Якушев: Тюменская область готовится к музейной революции
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев затронул вопрос поднятия культурного воспитания и процветания музейного дела на форуме "Дни знаний для предпринимателей".
Тюменцы устроили танцпол в зале "Нефтяника" на концерте Егора Крида
Концерт популярного российского хип-хоп исполнителя Егора Крида состоялся на сцене ДК "Нефтяник" 26 сентября. На грандиозном шоу, где переплеталась магия света и звука, многие зрители не смогли усидеть на месте и устроили в зале настоящий танцпол.
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