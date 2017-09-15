Тюмень за день: 15 сентября

В Тюмень пришло кратковременное потепление

Предстоящие выходные дни в Тюмени, по прогнозу виртуальных синоптиков, будут достаточно теплыми. Однако уже на следующей неделе температура вновь пойдет на спад и вернутся дожди.

В субботу тюменок ждут в медицинских кабинетах

16 сентября с 9 до 15 часов во всех муниципальных поликлиниках Тюмени, а также в ГБУЗ ТО "ОКБ №2" пройдет акция "Доктор с Вами". Третья по счету акция в этот раз посвящена женскому здоровью.

Тюменские компании могут организовать корпоратив в стиле "Голубого огонька"

Чтобы новогодний корпоратив прошел без заминок, его организацией необходимо заняться заблаговременно. С приходом осени ресторанно-гостиничный комплекс-музей "Дом Пионеров" открывает бронирование для проведения новогодних праздников.

Мирандолина откроет юбилейный сезон Тюменского драмтеатра

15 сентября состоится официальное открытие 160-го творческого сезона в Тюменском большом драматическом театре.

Пациенты с эпилепсией и болевыми синдромами находят спасение в ФЦН Тюмени

Врачи отделения функциональной нейрохирургии №5 Федерального центра нейрохирургии в Тюмени за 8 месяцев 2017 года провели более 500 операций. Здесь оказывают помощь при широком спектре патологий, в том числе при эпилепсии и гидроцефалии, однако большинство пациентов поступает с болевыми синдромами и поражениями периферических нервов.