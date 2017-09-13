Тюмень за день: 13 сентября

Жителей Тюмени, Югры и Ямала спросят, зачем они рожают детей

Тюменьстат изучит репродуктивные планы населения в Тюменской области. С 21 сентября по 5 октября 2017 года в регионе пройдет выборочное статистическое наблюдение на данную тему.

В Тюмени стартует юбилейный ИНФОТЕХ

Форум-выставка "ИНФОТЕХ-2017" состоится 3 и 14 сентября в тюменском технопарке. В этом году форму проходит в десятый раз. На форуме пойдет речь об итогах развития цифрового общества за последнее десятилетие, использовании IT в различных отраслях, особое внимание - ИТ-проектам региона.

Тюменцев приглашают в театр будущего

В Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени состоится премьера спектакля "В поисках автора" в рамках проекта "VR-театр" продюсерского центра Баza.

"Тюменская марка" бьет собственные рекорды по количеству участников

В Тюмени завершился прием заявок на участие в конкурсе "Тюменская марка". По данным организаторов, интерес к участию проявили 344 предприятия, документы подали более 120 компаний. Напомним, прием заявок стартовал 25 июля и закончился 8 сентября.

Тюменские прохожие обнаружили на дереве труп

В Заречном микрорайоне Тюмени на одной из улиц прохожие наткнулись на висящее на дереве тело мертвого мужчины. Горожане сразу же вызвали на место полицейских.