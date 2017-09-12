Тюмень за день: 12 сентября

Блогеры посетили Тюменский театр кукол

Группа блогеров международного проекта "Культурица" посетила Тюменский театр кукол 10 сентября. Гостям показали спектакль "Африкана-на-на" и провели экскурсию по закулисью.

Полиция Тюмени задержала подозреваемых в налетах на банкоматы

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области задержали двух граждан 1978 и 1989 годов рождения, подозреваемых в серии краж из банкоматов. По предварительной информации, фигуранты познакомились во время отдыха в Ялте.

На улице Олимпийской в Тюмени временно прекращено движение

В связи с выполнением аварийных работ по ремонту тепловых сетей на межквартальном проезде в районе жилого дома № 24 по ул. Олимпийской с 11 по 26 сентября временно прекращено движение транспортных средств по проезду в районе жилых домов № 30 и № 26 по ул. Олимпийской, сообщил департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Тюменские соревнования по робототехнике можно смотреть онлайн

Сегодня проходит второй день региональных соревнований "Кубок РТК: Тюмень" в рамках V недели информационных технологий в регионе. Участвуют в мероприятии 27 команд.

В Тюменской филармонии слушателям рассказали о предстоящем концертном сезоне

Встреча директора Тюменской филармонии Андрея Чувашова с Союзом друзей филармонии прошла 11 сентября в зале камерной и органной музыки концертного учреждения.