Тюмень за день: 12 сентября

Блогеры посетили Тюменский театр кукол
Группа блогеров международного проекта "Культурица" посетила Тюменский театр кукол 10 сентября. Гостям показали спектакль "Африкана-на-на" и провели экскурсию по закулисью.
Полиция Тюмени задержала подозреваемых в налетах на банкоматы
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области задержали двух граждан 1978 и 1989 годов рождения, подозреваемых в серии краж из банкоматов. По предварительной информации, фигуранты познакомились во время отдыха в Ялте.
На улице Олимпийской в Тюмени временно прекращено движение
В связи с выполнением аварийных работ по ремонту тепловых сетей на межквартальном проезде в районе жилого дома № 24 по ул. Олимпийской с 11 по 26 сентября временно прекращено движение транспортных средств по проезду в районе жилых домов № 30 и № 26 по ул. Олимпийской, сообщил департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Тюменские соревнования по робототехнике можно смотреть онлайн
Сегодня проходит второй день региональных соревнований "Кубок РТК: Тюмень" в рамках V недели информационных технологий в регионе. Участвуют в мероприятии 27 команд.
В Тюменской филармонии слушателям рассказали о предстоящем концертном сезоне
Встреча директора Тюменской филармонии Андрея Чувашова с Союзом друзей филармонии прошла 11 сентября в зале камерной и органной музыки концертного учреждения.
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