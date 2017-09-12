На улице Одесской в Тюмени временно прекращено движение

13:19 12 сентября 2017
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В связи с выполнением аварийных работ по ремонту тепловых сетей на межквартальном проезде в районе жилого дома № 24 по ул. Олимпийской с 11 по 26 сентября временно прекращено движение транспортных средств по проезду в районе жилых домов № 30 и № 26 по ул. Олимпийской, сообщил департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Автолюбителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Пути объезда улицы - на схеме.

 

 

Теги: теплотрасса , автодорога , ограничение движения
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