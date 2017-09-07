Тюмень за день: 7 сентября

ИНФОТЕХ-2017: на форуме будет интересно даже детям

X Всероссийский форум "Электронное правительство – современный механизм управления регионом" и специализированная выставка "Информационные технологии Тюменской области " "ИНФОТЕХ-2017" пройдут в Тюмени 13-14 сентября. На площадка будет осуждаться актуальные тенденции реализации электронного правительства и развития отрасли в целом.

На участке улицы Ленина в Тюмени запретили остановку транспорта

В сентябре на улице Ленина будет изменена зона действия запрещающего дорожного знака 3.27 "Остановка запрещена".

Инспекция больницы "Водников" и законы для галочки стали главными темами августа в тюменском Клубе экспертов

Последний летний месяц в Тюмени не выдался жарким по погоде, зато оказался жарким в плане дискуссионных тем в Клубе экспертов Тюменской области. Эксперты обсудили непростую ситуацию в больнице "Водников", плохо работающий в городе "закон о тишине" и оригинальную и официальную форму попрошайничества – сбор средств на помощь больным детям.

В День трезвости тюменцы забьют гвозди в арт-объект

Областной профилактический марафон "Тюменская область – территория здорового образа жизни!" пройдет на Цветном бульваре 9 сентября, начало в 12:30. Он станет итоговым в праздновании областной недели трезвости.

"Афиша Тюмень" помогает жителям и гостям города спланировать досуг

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