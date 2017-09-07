На участке улицы Ленина в Тюмени запретили остановку транспорта

В сентябре на улице Ленина будет изменена зона действия запрещающего дорожного знака 3.27 "Остановка запрещена".

Ограничение будет действовать на участке от здания № 2-а, блок А1 до улицы Перекопской:

Решение принято с целью увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения, которая снижается из-за припаркованных на проезжей части транспортных средств, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.